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Центр допомоги біженцям з України у Хайфі допоміг понад тисячі українських сімей

Центр допомагає українським біженцям вже півроку.

Центр допомоги біженцям з України у Хайфі допоміг понад тисячі українських сімей
Фото: Тетяна Іванова-Жадан

У ізраїльському місті Хайфа з березня 2022 року діє волонтерський центр допомоги біженцям з України. За цей час центр надав сприяння понад 1 000 українських сімей.

Про це повідомляє посольство України у Ізраїлі.

Головною метою діяльності центру є підтримка українських біженців. Він надає гуманітарну допомогу, продуктів харчування, одяг та інші базові речі. Також центр допомагає адаптуватись в країні.

Представники центру у розмові із послом України Євгеном Корнійчуком окреслили наявні проблеми. Також були обговорені спільні шляхи допомоги волонтерам у продовженні цієї ініціативи. 

Нагадаємо, ізраїльське агенство з питань міжнародного розвитку передало Київській області питну воду. Раніше ця структура передала питну воду до Одеси та Миколаєва.

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