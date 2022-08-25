Ізраїль передав питну воду в два українських міста

Ізраїльське агенство з питань міжнародного розвитку передало питну воду до Одеси та Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїля в Україні.

“Ізраїль продовжує надавати життєво важливу гуманітарну допомогу українському народу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 100 тис. 6-літрових пляшок питної води були передані за ініціативи посольства Ізраїлю в Україні.

Фото: Посольство Ізраїля в Україні

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагрівальними елементами для військових.