Ізраїль передав питну воду в два українських міста

Ізраїльське агенство з питань міжнародного розвитку передало питну воду до Одеси та Миколаєва.
Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїля в Україні.
“Ізраїль продовжує надавати життєво важливу гуманітарну допомогу українському народу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 100 тис. 6-літрових пляшок питної води були передані за ініціативи посольства Ізраїлю в Україні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагрівальними елементами для військових.