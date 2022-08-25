За пів року зареєстрували майже 149 тис. злочинів росіян і заблокували понад 5 тис. інформканалів, - Клименко про роботу Нацполу

Відкрили також понад 1200 кримінальних проваджень за колабораціонізм.

Очільник Національної поліції України Ігор Клименко оприлюднив результати роботи відомства за пів року війни з Росією.

У своєму Facebook Клименко повідомив, що НПУ за цей час опрацювала майже 4,3 мільйона звернень українців.

Також правоохоронці зареєстрували близько 149 тисяч злочинів російських загарбників, а в майже 48 тисячах випадків оголошено підозри зловмисникам.

Також Нацполіція розпочала понад 29,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми пособниками. За інформацією Клименка, лише правоохоронці в середньому реєстрували по 160 воєнних злочинів за добу.

Серед інших результатів роботи Національної поліції України:

відкрито понад 1200 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 204 особи - в статусі підозрюваних. 114 обвинувальних актів уже передано в суди;

задокументовано більш ніж 34,3 тис. майнових злочинів, з яких понад 33 тис. – крадіжки. Встановлено понад 8,6 тис. підозрюваних;

виявлено під час перевірки на блокпостах 513 розшукуваних та більш ніж 3,8 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А ще понад 1,7 тис. транспортних засобів, які перебували в розшуку;

знайдено 4968 зниклих дітей. 224 дитини ще в розшуку;

проведено огляд понад 9 тис. га щодо розмінування. Вилучено майже 107 тисяч боєприпасів та понад 2,8 тонни вибухових речовин. Вибухотехніки знищили майже 28,5 тис. вибухонебезпечних предметів;

зареєстровано понад 36 тис. ДТП - кількість аварій зменшилася у 2,5 раза. Поменшало на 27% смертей на дорогах – 1089 осіб загинули внаслідок автопригод;

заблоковано понад 5 тис. ворожих інформаційних каналів із загальною аудиторією більш ніж 37,4 млн користувачів.

Нагадаємо, за останні дві доби правоохоронці відкрили 27 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військовослужбовців проти жителів Херсонщини.