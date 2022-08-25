​Більше ніж половина шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС

Найгірша - у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.

Найкраща ситуація у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.

Понад 50% закладів освіти України готові до навчального процесу в офлайн-режимі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% закладів освіти", - сказав Єнін.

За його словами, найкраща ситуація з підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.

Найгірша - у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.

Нагадаємо, раніше Міносвіти представило моделі навчання школярів під час війни.