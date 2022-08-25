Суд арештував нерухомість у центрі Львова, яка належала росіянам

Суд арештував нерухомість у центрі Львова, що належала підприємству, власниками якого є громадяни Росії.
Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.
Вартість арештованої нерухомості - понад 10 мільйонів гривень.
"За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності", - розповіли в прокуратурі.
Наразі вирішують питання про передачу арештованого майна в управління АРМА. Тим часом триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення і привласнення офіційних документів, печаток та штампів, а також службового підроблення.
Нагадаємо, у Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству.
За матеріалами Служби безпеки України арештовано активи чотирьох російських компаній на 72 млн гривень.