Суд арештував нерухомість у центрі Львова, яка належала росіянам

Наразі вирішують питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Суд арештував нерухомість у центрі Львова, що належала підприємству, власниками якого є громадяни Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

Вартість арештованої нерухомості - понад 10 мільйонів гривень.

"За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності", - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирішують питання про передачу арештованого майна в управління АРМА. Тим часом триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення і привласнення офіційних документів, печаток та штампів, а також службового підроблення.

Нагадаємо, у Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству.

За матеріалами Служби безпеки України арештовано активи чотирьох російських компаній на 72 млн гривень.