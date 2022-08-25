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На Запоріжжі окупанти кілька годин обстрілювали Оріхів та околиці, є загиблий

Зруйновано десятки приватних будинків.

На Запоріжжі окупанти кілька годин обстрілювали Оріхів та околиці, є загиблий
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська впродовж кількох годин обстрілювали місто Оріхів у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У результаті обстрілу загинув 17-річний юнак. Також є поранені.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка із селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки. Зруйновано десятки приватних будинків", - написав Старух.

За його словами, інформація уточнюватиметься.

Нагадаємо, вночі 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах міста Запоріжжя. Наразі майже у всіх окупованих населених пунктах області відключили електроенергію.

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