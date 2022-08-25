У парламентах семи країн ЄС закликали до нових санкцій проти Росії

Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія та Данія закликають призупинити туристичні візи та обмежити їх видачу для громадян РФ.

Очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів Європейського Союзу (Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії) виступили зі спільною заявою, у якій закликали до нових санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Автори заяви перераховують усі аргументи, що свідчать про неприйнятність дій Росії, починаючи від того, що агресія проти України сама по собі є грубим порушенням міжнародного права, і продовжуючи методами ведення війни, які застосовує РФ, поводженням з цивільним населенням, створенням загрози на окупованій Запорізькій АЕС.

Вони закликають посилити санкції проти РФ, щоб зупинити спроможність російської армії продовжувати агресію; збільшити військову, фінансову, гуманітарну, дипломатичну підтримку України, підтримувати ініціативи для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, ізолювати Росію у міжнародних та регіональних організаціях, а також задіяти відповідні рішення щодо Білорусі як держави, яка підтримує збройну агресію РФ.

Також вони закликають країни-члени ЄС та інших західних союзників негайно призупинити туристичні візи та обмежити видачу віз з туристичною метою для громадян РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав посилити санкції проти РФ та заборонити туристичні візи росіянам. Він пояснив, що одним із ключових заходів було б визнання Росії державою-спонсором тероризму. На думку Резнікова, Європа також повинна застосувати свої значні інструменти м’якої сили, "щоб продемонструвати, що часи подвійної гри минули".

"Ви не можете розраховувати на те, що будете їздити на розкішних німецьких автомобілях, пишучи гасла «на Берлін» на російських танках і показуючи їх на державному телебаченні як символи національної ідентичності. Ви не можете розраховувати пити французьке вино чи віденську каву, одночасно погрожуючи ядерною зброєю в Європі", - сказав міністр, звертаючись до росіян.

Він наголосив, на необхідності посилення санкцій та запровадження заборони на туристичні візи Шенгенської зони.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ ЄС на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для громадян РФ.