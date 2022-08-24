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Канадська опозиція пропонує уряду відкликати дозвіл на обслуговування турбін газопроводу “Північний потік-1”

Опозиція вважає, що це треба зробити на знак солідарності з Україною.

Канадська опозиція пропонує уряду відкликати дозвіл на обслуговування турбін газопроводу “Північний потік-1”
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Канади має відкликати свій дозвіл на ремонт та передачу Німеччині турбіни від газопроводу “Північний потік-1”, котрий був наданий попри раніше прийняті санкції.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на голову Консервативної партії Канади Кандіс Берген.

“Консервативна партія закликає уряд підтримати Україну та змінити своє рішення щодо повернення російської газової турбіни Німеччині в порушення власних санкцій. Замість послаблення тиску на росію, уряду слід демонструвати непохитну солідарність з Україною”, - сказала Берген.

Вона наголосила, що “українська громада принесла Канаді незліченну користь у кожній сфері життя й культури”.

“Разом ми вистоїмо супроти авторитаризму та захистимо цінності миру, свободи та справедливості для України”, - зазначила Кандіс Берген.

Як раніше повідомлялось, узгоджена Канадою передача газової турбіни для газопроводу "Північній потік", що постачає газ до Німеччини, зірвала стратегію президента РФ Володимира Путіна щодо розколу Заходу.

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