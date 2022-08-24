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Британія може ускладнити візові умови для громадян РФ, - Воллес

Він не дав відповіді щодо прямої заборони.

Британія може ускладнити візові умови для громадян РФ, - Воллес
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив журналістам, що країна може ускладнити візові умови для росіян.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр водночас не дав відповіді щодо прямої заборони на видачу віз росіянам.

"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити наші умови для отримання віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом", – сказав він.

Нагадаємо, що Литва шукатиме “регіональне рішення” щодо заборони видачі росіянам віз до країн Євросоюзу, якщо країни-члени ЄС не домовляться про загальноблокові санкції. 

5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Зазначимо, ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?".

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