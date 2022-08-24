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Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться, - Джонсон привітав українців

Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову підтримку.

Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться, - Джонсон привітав українців
Фото: EPA/UPG

Голова британського уряду Борис Джонсон звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності і висловив упевненість, що Україна переможе у боротьбі проти російської агресії.

Відеозвернення він опублікував у Twitter.

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою, а її громадяни борються - сталлю й мужністю, захищаючи свої домівки, свої родини й право самостійно вирішувати долю своєї країни. Я ані на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що на Землі жодна сила не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців. Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться», - сказав Джонсон.

Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову, економічну й гуманітарну підтримку.

«Україна пройде це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!» - заявив Джонсон.

Нагадаємо, що Міноборони Великої Британії привітало українців піснею "Стефанія" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

А посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем Незалежності, склавши букет із соняшників і бавовни.

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