Голова британського уряду Борис Джонсон звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності і висловив упевненість, що Україна переможе у боротьбі проти російської агресії.

Відеозвернення він опублікував у Twitter.

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою, а її громадяни борються - сталлю й мужністю, захищаючи свої домівки, свої родини й право самостійно вирішувати долю своєї країни. Я ані на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що на Землі жодна сила не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців. Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться», - сказав Джонсон.

Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову, економічну й гуманітарну підтримку.

«Україна пройде це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!» - заявив Джонсон.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Нагадаємо, що Міноборони Великої Британії привітало українців піснею "Стефанія" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

А посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем Незалежності, склавши букет із соняшників і бавовни.