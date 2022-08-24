Уночі 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах міста Запоріжжя.

Про це повідомив у Facebook в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"На початку першої години ночі, під час повітряної тривоги, рашисти випустили вісім ракет по інфраструктурних об’єктах міста та передмістя", – йдеться у повідомленні.

Фото: Анатолій Куртєв у Facebook

Зазначається, що близько четвертої години ранку росіяни знову вдарили ракетою по об’єкту інфраструктури в одному з районів Запоріжжя. Попередньо там зафіксовано один “прильот”.

Фото: Анатолій Куртєв у Facebook

Внаслідок ударів від вибухової хвилі в шести багатоквартирних будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією цих наслідків. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища. Колаборант помер у лікарні.