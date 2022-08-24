В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі росіяни випустили дев'ять ракет по Запоріжжю та передмістю

Інформація уточнюється.

Вночі росіяни випустили дев'ять ракет по Запоріжжю та передмістю
Фото: Анатолій Куртєв у Facebook

Уночі 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах міста Запоріжжя.

Про це повідомив у Facebook в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"На початку першої години ночі, під час повітряної тривоги, рашисти випустили вісім ракет по інфраструктурних об’єктах міста та передмістя", – йдеться у повідомленні.

Фото: Анатолій Куртєв у Facebook

Зазначається, що близько четвертої години ранку росіяни знову вдарили ракетою по об’єкту інфраструктури в одному з районів Запоріжжя. Попередньо там зафіксовано один “прильот”.

Фото: Анатолій Куртєв у Facebook

Внаслідок ударів від вибухової хвилі в шести багатоквартирних будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією цих наслідків. Люди не постраждали.

 

Нагадаємо, у Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища. Колаборант помер у лікарні.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також