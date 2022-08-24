Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності.

Про це йдеться у відеозверненні Столтенберга у Twitter.

"У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди. Україна переможе!" - заявив генсек.

У своєму привітанні Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою "Мені однаково".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - цитує вірш генсек НАТО.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

Нагадаємо, що Міноборони Великої Британії привітало українців піснею "Стефанія" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

А посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем Незалежності, склавши букет із соняшників і бавовни.