Росія вдарила по інфраструктурі Миргорода

Російська армія вдарила по Миргороду Полтавської області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" – закликав він.

Оновлення. Лубін додав, що загиблих і поранених нема.

Нагадаємо, українців закликають бути особливо обережними у День Незалежності. Необхідно дотримуватись правил безпеки і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Попередня атака на Полтавську область відбулася в липні. Росія тоді вдарила по Кременчуку.