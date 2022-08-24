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Росія вдарила по інфраструктурі Миргорода

Зафіксовано чотири влучання. 

Росія вдарила по інфраструктурі Миргорода
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Російська армія вдарила по Миргороду Полтавської області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" – закликав він.

Оновлення. Лубін додав, що загиблих і поранених нема. 

Нагадаємо, українців закликають бути особливо обережними у День Незалежності. Необхідно дотримуватись правил безпеки і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. 

Попередня атака на Полтавську область відбулася в липні. Росія тоді вдарила по Кременчуку. 

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