Уночі росіяни обстріляли з мінометів дві громади Сумщини, ніхто не постраждав

Без жертв та руйнувань.

Вчора ввечері і вночі 24 серпня ночі окупанти обстрілювали мінометами Сумську область з території Російської Федерації.

Про це повідомляє у Facebook голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Вчора ввечері близько 22 години закінчився мінометний обстріл Есманьської громади, чотири “прильоти”, – йдеться у повідомленні.

Уранці 24 серпня о п’ятій годині – вісім “прильотів” по території громади, по околицях Бачівська. О дев’ятій ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, три “прильоти”.

Нагадаємо, тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України. Генштаб ЗСУ просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.