Очільник Донецької ОВА розповів про загиблих і поранених за минулу добу

Минулої доби російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області, дві людини зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще дві людини отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.