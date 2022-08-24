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Очільник Донецької ОВА розповів про загиблих і поранених за минулу добу

Окупанти не припиняють обстріли Донеччини. 

Очільник Донецької ОВА розповів про загиблих і поранених за минулу добу
Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото
Фото: МВС

Минулої доби російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області, дві людини зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще дві людини отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

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