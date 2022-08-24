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Армія Росії значно деградувала і чекає на український контрнаступ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії

Британська розвідка підбила підсумки шести місяців повномасштабного вторгнення.

Армія Росії значно деградувала і чекає на український контрнаступ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії

Наступ Росії на Донбасі просувається мінімально, ворожі сили чекають на український контрнаступ. РФ має нестачу боєприпасів, транспорту та особового складу.

Про це йдеться у звіті розвідки від міністерства оборони Великої Британії. Там зазначено, що пів року тому, починаючи великий наступ, Росія прагнула повалити українську владу та окупувати більшість країни. Однак у квітні російські лідери усвідомили, що не впорались, і зосередились на сході і півдні України. 

"Моральний дух у багатьох частинах збройних сил (Росії. – Ред.) поганий, а її армія значно деградувала. Дипломатична влада зменшилась, довгострокові економічні перспективи похмурі. Минуло шість місяців, і війна Росії виявилась дороговартісною та стратегічно шкідливою", – зазначили в Міноборони. 

Нагадаємо, сьогодні, у 31 річницю відновлення Незалежності, виповнилося шість місяців із дня повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. Втрати ворога перевищують 45,7 тисяч осіб. 

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