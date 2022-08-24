Норвегія і Велика Британія надішлють Україні мікробезпілотники

Їх використовують для розвідки та ідентифікації цілі.

Норвегія та Велика Британія будуть постачати Україні мікробезпілотники в межах допомоги у війні з Росією. Про це з посиланням на міністерство оборони Норвегії пише Reuters.

Йдеться про БпЛА Teledyne Fair Black Hornet. Їх використовують для розвідки та ідентифікації цілей. Вартість усіх апаратів, які планують поставити, становить 90 млн норвезьких крон або $9,26 млн.

За даними "Мілітарного", Black Hornet складається з двох дронів, зарядки і планшета управління. Маса комплекту складає 1,3 кг. З 2018 року такі дрони використовує американська армія, також їх закупило Міноборони Франції.