НАТО може роками підтримувати Україну у війні з РФ, – Столтенберг

"Що ми можемо зробити, це надати військову, фінансову, гуманітарну та економічну підтримку Україні".

Володимир Путін сильно помилився, розраховуючи здобути перемогу у війні з Україною протягом кількох днів. Країни НАТО можуть роками підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це заявив в інтерв'ю ZDF генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг .

"Зараз вже півроку триває війна. Росія зазнала великих втрат – Україна змогла дати відсіч і повернути території на півночі навколо Києва та на сході навколо Харкова, а також зупинити наступ на Донбасі. Але війни непередбачувані за своєю природою. Ми змогли дуже точно передбачити російське вторгнення. Ми попереджали про це минулої осені. Але як піде війна – непередбачувано", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що завдання західних країн – "максимально збільшити ймовірність прийнятного з точки зору України результату війни".

"Що ми можемо зробити, це надати військову, фінансову, гуманітарну та економічну підтримку Україні", – наголосив генсек НАТО.

За його словами, Захід має продовжувати підтримувати Україну як з точки зору солідарності з Києвом, так і для захисту своїх власних інтересів. Адже держави не можуть просто вторгнутися до своїх сусідів, і якщо це дозволити, у світі зросте ризик війни та агресії проти союзників по НАТО.

"Ми як НАТО маємо дві ролі: ми повинні підтримувати Україну, близького партнера. Інше завдання – не допустити ескалації війни. Ми робимо це, надсилаючи чітке повідомлення Росії. Наша стаття 5, зобов'язання щодо колективної оборони, є незаперечною. Напад на союзника призведе до відповіді всього альянсу", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, уряд США готується до довгострокового перебігу війни Росії проти України. Тому в планах США надати Україні довготривалу безпекову допомогу, котра включатиме навчання українських військовослужбовців.