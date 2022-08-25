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Шойгу вирішив пояснити провали окупантів в Україні прагенням “уникнути жертв серед мирних громадян”

“Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права".

Шойгу вирішив пояснити провали окупантів в Україні прагенням “уникнути жертв серед мирних громадян”

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив провали російської армії прагенням “уникнути жертв серед мирних громадян”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об’єктах військової інфраструктури ЗСУ. При цьому все робиться, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безперечно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо”, – заявив Шойгу.

Міноборони окупантів також розпосюджує фейк про те, що “близько 160 військовослужбовців 66-ї мехбригади відмовилися брати участь у подальших бойових діях”.

А відтак нібито “командування оперативно-тактичної групи ЗСУ “Донецьк” ухвалило рішення про виведення з’єднання із займаних позицій у тилові райони”.

Зі свого боку посольство РФ у США дезінформує світ, що “негативні процеси на продовольчих ринках почалися задовго до військової спецоперації в Україні”.

“А загострення перебоїв у поставках сталося із запровадженням країнами Заходу самогубних санкцій, від яких страждають не лише їхні автори”, – переконують російські дипломати.

Нагадаємо, російська пропаганда поширила фейковий лист від головнокомандувача ЗСУ до Секретаря РНБО про втрати України у війні з Росією.

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