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​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко

"Зарубайте на носі, Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних Сил України. Він не працює в Міністерстві оборони".

​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко

Російська пропаганда поширила фейковий лист від головнокомандувача ЗСУ до Секретаря РНБО про втрати України у війні з Росією.

Про це повідомив у своєму Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, пропагандисти не врахували, що на війні кількість поранених у два і навіть три рази більша, ніж убитих, а не навпаки.

"По-друге, зарубайте на носі, Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних Сил України. Він не працює в Міністерстві оборони і ніколи не підписує лист на бланку МОУ, дебіли!, - звернувся Геращенко до роспропаганди.

Фото: Telegram/Pravda Gerashchenko

Він порадив росіянам перш ніж створювати фейки радитися з професіоналами. 

"Тому спроба зіпсувати настрій українцям у День Незалежності не зарахована. Сідай, Соловйов, двійка!", - додав радник глави МВСУ.

Нагадаємо, раніше Росія поширила серед міжнародних медіа фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону.

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