СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

У ході контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

У затриманих, які намагались продати в столиці партію засобів ураження серед іншого було вилучено:

12 бойових гранат

6 пістолетів різних марок

гвинтівка

понад 270 набоїв різного калібру

комплектуючі до стрілецької зброї

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Фото: СБУ

Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України. Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них

25 підривників

2 автомати Калашникова АК-74

24 постріли до підствольного гранатомета

14 сигнальних ракет

понад 3 тис. набоїв різного калібру.

"У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в повідомленні СБУ.

Заходи з викриття і запобігання злочинам проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ Вінницької області та слідчими Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, днями СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини. Підозрювані в торгівлі зброєю опинились під вартою.