СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах

У ході контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.
Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.
У затриманих, які намагались продати в столиці партію засобів ураження серед іншого було вилучено:
- 12 бойових гранат
- 6 пістолетів різних марок
- гвинтівка
- понад 270 набоїв різного калібру
- комплектуючі до стрілецької зброї
- понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України. Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:
- 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них
- 25 підривників
- 2 автомати Калашникова АК-74
- 24 постріли до підствольного гранатомета
- 14 сигнальних ракет
- понад 3 тис. набоїв різного калібру.
"У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в повідомленні СБУ.
Заходи з викриття і запобігання злочинам проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ Вінницької області та слідчими Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури.
Нагадаємо, днями СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини. Підозрювані в торгівлі зброєю опинились під вартою.