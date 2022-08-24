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Ворог доукомплектовує піхоту моряками, - ГУР

Внаслідок застосування в якості мотострілецьких підрозділів вони зазнають значних втрат.

Ворог доукомплектовує піхоту моряками, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії щодо України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні проти України. Станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу”, - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, командири з’єднань та частин морської піхоти РФ скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань.

Внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі. Доукомплектування здійснюється за рахунок екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. 

Нагадаємо, що за даними розвідки, командири та солдати армії РФ масово відмовляються йти в наступ.

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