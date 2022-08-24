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Патріарх Варфоломій привітав українців із Днем Незалежності: "Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла"

"Сердечно вітаємо вас і висловлюємо свою батьківську любов у ций важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників".

Патріарх Варфоломій привітав українців із Днем Незалежності: "Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла"
Фото: Kathimerini

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із Днем Незалежності.

Його промову опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ.

"З центру православ'я Фанару звертаємося до вас цього особливого дня - 24 серпня 2022 року, у 31-шу річницю проголошення Незалежності України. Сердечно вітаємо вас і висловлюємо свою батьківську любов у ций важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників. Нехай всемилостивий господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла", - сказав Вафоломій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українців із 31-м Днем Незалежності. Він заявив, що 24 лютого о 4 ранку відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не втекла, не здалась і не забула.

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