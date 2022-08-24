На початку ролика можна побачити "Мрію".

Американська компанія Brickmania Toys, яка займається виготовленням наборів LEGO та мініфігурок на військову тематику, привітала українців з Днем Незалежності.

На сторінці Brickmania Toys у соцмережах з’явився ролик з українськими військовими та технікою.

На початку ролика можна побачити літак "Мрія", винищувач МіГ-29 та бронетехніку – танк Т64 та БТР-4. Для створення відео компанія використала реальні набори, які випустили на підтримку нашої країни.

"Brickmania з гордістю віддає шану хоробрим людям України, а також вітає їх з Днем Незалежності. На відео представлена наша лінійка благодійних виробів, які ми випустили на підтримку України. Слава Україні!" – зазначили автори.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності.

А Міноборони Великої Британії привітало українців піснею "Стефанія" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).