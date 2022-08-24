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В Укрзалізниці повідомили про затримку низки поїздів

Деякі поїзди відстають на 4-5 годин.

В Укрзалізниці повідомили про затримку низки поїздів
Фото: Укрзалізниця

Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка, що на Кіровоградщині, затримується рух низки поїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, затримуються поїзди:

  • №86 Львів — Запоріжжя (+5 год 37 хв);
  • №76 Київ — Кривий Ріг (+4 год 24 хв);
  • №42 Львів — Дніпро (+4 год 23 хв);
  • №92 Одеса — Харків (+4 год 18 хв);
  • №80 Київ — Дніпро (+3 год 33 хв);
  • №7 Харків — Одеса (+2 год 50 хв);
  • №3 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 07 хв);

В "Укрзалізниці" запевнили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.

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