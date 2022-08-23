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Укрзалізниця запустила два модернізовані потяги: з Києва до Луцька і Білої Церкви

Поїзд до Луцька складається з шести двоповерхових вагонів. 

Укрзалізниця запустила два модернізовані потяги: з Києва до Луцька і Білої Церкви
Поїзд
Фото: Міністерство інфраструктури

Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирські потяги: з Києва до Білої Церкви та Луцька.

На маршруті Київ – Рівне – Луцьк розпочав курсування електропотяг Skoda, а на маршруті Київ – Біла Церква – оновлений приміський електропотяг. Про це повідомили на сторінці Мінінфраструктури у фейсбуці

"Потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів", – зазначили в міністерстві. 

Він може перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Модернізований потяг з Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини – фастівському, який щодня використовують близько 20 000 пасажирів. 

Міністерство інфраструктури
Міністерство інфраструктури

Цей модернізований потяг також є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. 

Нагадаємо, УЗ скасувала рейси до Харкова на День Незалежності. Це пов'язано з посиленням комендантської години, впровадженої через загрозу російських обстрілів. 

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