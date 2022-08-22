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Посольство Ірландії в Україні відновило роботу в Києві

Після російського вторгнення в Україну воно працювало дистанційно.

Посольство Ірландії в Україні відновило роботу в Києві
Фото: kmu.gov.ua

В Києві відновило роботу посольство Ірландії в Україні. Посольство працюватиме з дуже обмеженими можливостями для надання будь-якої особистої консульської допомоги.

Про це повідомила пресслужба МЗС Ірландії.

“Міністерство закордонних справ уважно стежить за ситуацією в Україні разом з нашими ЄС та іншими міжнародними партнерами. Департамент продовжує настійно рекомендувати уникати будь-яких поїздок в Україну з будь-якою метою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовим пріоритетом команди буде “відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги Уряд і народ України”.

Нагадаємо, Ірландія зупинила безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців. Таке рішення було прийнято в понеділок, після того, як в країні закінчились ліжка, призначені для новоприбулих українців, через те, що їх зайняли біженці з інших країн.

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