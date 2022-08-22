Протягом місяця американська армія підпише контракт з Україною на постачання далекобійних дронів-камікадзе

Поставки анонсували майже пів року тому.

Армія США готова укласти контракт із Україною щодо постачання далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Defense News.

Документ про поставку перших 10 дронів мають підписати з компанією AeroVironment упродовж місяця. Хоча проєкт анонсували майже пів року тому.

Раніше Україна отримала декілька Switchblade 300 меншого радіусу дії, а також Phoenix Ghost. Ці дрони можуть перебувати в повітрі 15 хвилин і пролетіти 10 км.

Далекобійні Switchblade 600 натомість долають 40 кілометрів, перебуваючи в повітрі 40 хвилин. Саме цей різновид озброєння може зіграти важливу роль під час ударів ЗСУ по російських позиціях на півдні України.

За словами експерта Центру військово-морського флоту США Семюела Бендетта, Switchblade 600 будуть корисними під час наступу української армії на Херсон і Крим. Дрони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano. А США нададуть високоточні далекобійні снаряди Excalibur.