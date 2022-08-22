Німеччина має підготуватися до подальшого скорочення постачання газу з РФ, йдуть складні часи, – міністр економіки

Роберт Габек все ж вважає, що ФРН зможе пережити зиму без "радикальних заходів".

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що ФРН має підготуватися до подальшого скорочення постачання газу Росією.

Він додав, що країні доведеться зіткнутися зі складними часами, пише The Guardian із посиланням на його інтервʼю каналу ADR.

"Попереду все ще дуже критична зима. Ми маємо очікувати, що Путін у подальшому скорочуватиме газ", – повідомив він.

Водночас міністр додав, що у Німеччини "хороші шанси пережити зиму без радикальних заходів".

Цього тижня Росія продовжила газовий шантаж і знову скоротила постачання "Північним потоком-1". На тлі цього ціни на газ в Європі вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів.