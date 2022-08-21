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Швеція вважає неправильною повну заборону віз росіянам

Певні обмеження на видачу туристичних віз росіянам Швеція підтримує.

Швеція вважає неправильною повну заборону віз росіянам
Фото: Pixabay

Швеція не вважає правильним запровадження повної заборони Євросоюзом видачі туристичних віз громадянам Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністра імміграції Швеції Андерса Іґмана. 

"Гадаю, повне припинення (видачі віз) було б складно і неправильно втілити. З іншого боку, суворе обмеження шляхом, приміром, скасування спрощеної візової процедури – це те, що ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", – зазначив міністр.

На його думку, повне припинення видачі віз росіянам може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції передусім били по політичній та економічній еліті Росії. Якщо запровадити повну заборону на візи, це означає, що ані дисиденти, ані дослідники не можуть приїхати в ЄС. Такий обмін із Росією ми все ще хочемо здійснювати", – вважає Іґман.

Нагадаємо, раніше Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу туристичних віз, для російських туристів, які бажають відвідати ЄС.

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