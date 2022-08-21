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Євросоюз розробить черговий пакет санкцій проти Росії, - Маасікас

Цей пакет стане восьмим санкційним пакетом проти Росії.

Євросоюз розробить черговий пакет санкцій проти Росії, - Маасікас
Матті Маасікас
Фото: LB.ua

Євросоюз розробить наступний, восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на голову Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса. 

"Я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій. - ред.) варто очікувати. І це буде", - зазначив посол ЄС.

Він зазначив, що всі ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, також проводиться аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. 

Маасікас додав, що наразі не може повідомити, коли і як відбудеться запровадження нового пакету санкцій проти Росії через її вторгненні до України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам.

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