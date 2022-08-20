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Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози з боку Калінінграда

Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО.

Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози з боку Калінінграда
МиГ-29 Повітряних сил Збройних сил Республіки Польща
Фото: mil.in.ua

Дії Польщі у відповідь на розміщення Росією гіперзвукових ракет у Калінінградській області будуть адекватні загрозі, аж до активізації 5-ї статті Статуту НАТО. 

Про це заявив держсекретар Міноборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє PAP.

"Як держава на східному фланзі НАТО, ми повністю усвідомлюємо загрозу, і наші дії будуть адекватні діям, які робить Росія", – сказав Скуркевич.

Він наголосив, що Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО.

Скуркевич сказав, що у разі виникнення реальної загрози буде автоматично введено в дію 5-ту статтю Статуту НАТО, яка передбачає колективний захист.

"Відповідні зобов'язання чітко озвучені членами Північноатлантичного альянсу та президентом США Джо Байденом", – зазначив він.

Зазначимо, що стаття 5 статуту НАТО каже, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх його членів (і на кожного зокрема).

Нагадаємо, що 18 серпня міноборони Росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" на авіабазі Чкаловськ у Калінінградській області, яка безпосередньо межує з Польщею та Литвою.

Також Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії.

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