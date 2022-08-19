Зеленський повинен взяти участь у саміті G20, якщо Путін буде присутній, - Білий дім

Якщо президент Росії Путін буде присутнім на саміті G20 на Балі, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у заході.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України”, - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Втім, якщо Путін все ж таки прийде, США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що очікує, що Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

США наполягають на тому, щоб Зеленський брав участь у саміті, хай би і віртуально, а не особисто.

Наразі не відомо, чи поїде на саміт Джо Байден. Він та Сі Цзіньпін попросили своїх помічників запланувати особисту зустріч, яка буде їх першою особистою зустріччю після того, як Байден став президентом.

Зазначимо, Байден раніше закликав виключити Росію з G-20, а офіційні особи США тиснули на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту.

Нагадаємо, у червні Джоко Відодо під час візиту до Києва передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Групи двадцятки.