​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
ГоловнаСвіт

Зеленський повинен взяти участь у саміті G20, якщо Путін буде присутній, - Білий дім

США не хотіли би бачити на саміті лідера Росії.

Зеленський повинен взяти участь у саміті G20, якщо Путін буде присутній, - Білий дім
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Якщо президент Росії Путін буде присутнім на саміті G20 на Балі, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у заході. 

Про це повідомляє Bloomberg

“Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України”, - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому. 

Втім, якщо Путін все ж таки прийде, США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що очікує, що Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді. 

США наполягають на тому, щоб Зеленський брав участь у саміті, хай би і віртуально, а не особисто.  

Наразі не відомо, чи поїде на саміт Джо Байден. Він та Сі Цзіньпін попросили своїх помічників запланувати особисту зустріч, яка буде їх першою особистою зустріччю після того, як Байден став президентом. 

Зазначимо, Байден раніше закликав виключити Росію з G-20, а офіційні особи США тиснули на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту.

Нагадаємо, у червні Джоко Відодо під час візиту до Києва передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Групи двадцятки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також