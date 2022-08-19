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Німеччина передала Україні додаткові установки Gepard, бронетранcпортери M113. На черзі - високоточні снаряди Vulcano

Уряд ФРН оприлюднив обсяги військової допомоги Україні.

Німеччина передала Україні додаткові установки Gepard, бронетранcпортери M113. На черзі - високоточні снаряди Vulcano
Фото: МО Бразилії

Україна отримала від Німеччини три установки Gepard і 11 бронетранcпортерів M113, а також сухпайки для військових та іншу оборонну допомогу. На черзі - нові поставки озброєння.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Наразі у ФРН відзвітували, що передали нашій державі:

  • 15 установок Gepard;
  • 44 БТР М113
  • 3000 патронів Panzerfaust
  • 14900 протитанкових мін
  • 500 зенітних ракет STINGER та чимало іншої військової допомоги.

У планах Німеччини - надати Україні ще двадцять 70-мм ракетних установок з двома тисячами ракет, які оснащені лазерним наведенням, понад півтори тисячі снарядів для артилерії калібру 155 мм, розвідувальні дрони, ППО, аптечки та ін. 

Також Україна має отримати 255 високоточних артилерійських снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм. 

У ФРН підкреслили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації (про способи та час постачання), допоки передача допомоги не відбудеться.

Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги Україна отримає від США, серед іншого, безпілотники-розвідники та захищені від мін транспортні засоби.

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