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Біля Євпаторії пролунали вибухи

В кримських пабліках повідомляють про "роботу ППО".

Біля Євпаторії пролунали вибухи
Фото: Скрін з відео

Біля Євпаторії пролунали вибухи. В кримських пабліках пишуть про "роботу ППО".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

Він додав, що деякі жителі Маріуполя відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію, і назвав це "найбезглуздішим вчинком".

"Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки при окупації", - підкреслив радник.

Нагадаємо, вчора біля російського Бєлгорода спалахнув склад з боєприпасами.

Сьогодні ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.

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