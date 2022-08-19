В ОПУ зустрілися з головним прокурором у справі Мілошевича, обговорили створення Спеціального трибуналу для керівництва РФ

Британський юрист заявив що вважає створення такого трибуналу "абсолютно логічною ініціативою" і впевнений, що його "можна створити швидко".

В Офісі Президента України провели зустріч із британським юристом Джеффрі Найсом. Він був головним прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

З Найсом зустрілися заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов і посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Під час зустрічі сторони обговорили створення Спеціального трибуналу, який судитиме найвище політичне та військове керівництво Російської Федерації за злочин агресії проти України.

Британський юрист заявив що вважає створення такого трибуналу "абсолютно логічною ініціативою" і впевнений, що його "можна створити швидко".

"І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна", – сказав Найс.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

Також закликала створити міжнародний трибунал для розслідування російських злочинів і ПАРЄ.