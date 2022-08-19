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Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру

"Не дуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої "другої армії світу", - зауважили військові.

Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Бійці підрозділу радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗСУ збили нині російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомили в командуванні ДШВ.

Повітряну ціль знищили в одному з районів виконання завдань підрозділом РЕБ.

"Відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про недуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої "другої армії світу", - зауважили військові.

Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Нагадаємо, на Запорізькому й Донецькому напрямках за 4 доби українські зенітники знищили п'ять російських безпілотників і один Ка-52.

Днями бійці одного з підрозділів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БпЛА.

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