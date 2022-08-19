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Вибухи в Саках вивели з ладу понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ, – Reuters

Україна знищує військову техніку ворога і здійснює психологічний вплив на російське керівництво.

Вибухи в Саках вивели з ладу понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ, – Reuters
Дим над аеродромом Саки біля селища Новофедорівка
Фото: EPA/UPG

Вибухи на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму вивели з ладу більш ніж половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Про це пише Reuters.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна в цей час послідовно домагається "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії і психологічний вплив на російське керівництво.

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу більш ніж половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", – сказав чиновник.

Він додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

За його словами, сухопутні війська жодної зі сторін не володіють достатньою концентрованою бойовою міццю, щоб почати ефективні наступальні дії, які будь-яким чином істотно вплинуть на хід війни.

 

Нагадаємо, у серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

Учора на території військового аеродрому Бельбек лунали гучні вибухи.

Також 18 серпня у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

16 серпня пролунали вибухи на військовій авіабазі в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район).

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки.

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