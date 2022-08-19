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У Києві з 1 вересня запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години, - Плахтій

Наразі триває процес заміни. Причина – через підробки і порушення.

У Києві з 1 вересня запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години, - Плахтій
Фото: НПУ

Із 1 вересня в Києві запровадять нові перепустки для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години. Наразі триває процес заміни.

Про це розповів комендант Києва, генерал-майор Віктор Плахтій, ідеться на офіційному порталі столиці.

В КМВА кажуть – перепустки замінюють через часту підробку документа та порушення порядку пересування під час дії комендантської години. Нові документи матимуть складнішу систему захисту.

"Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть", – наголосив Плахтій.

Він закликав жителів і гостей Києва дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування.

Як відомо, комендантська година у столиці триває відз 23.00 до 5.00. 

Метрополітен у режимі перевезень працює від 06.00 до 22.00, а наземний громадський транспорт – із 06.00 по 22.30.

Нагадаємо, раніше в Києві гвардійці затримали злочинця-рецидивіста, який на великій швидкості намагався вночі проїхати блокпост.

В Оріхові Запорізької області запроваджують комендантську годину до понеділка, 20 серпня.

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