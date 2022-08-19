У Харкові з’явилась перша зупинка-бомбосховище

У Харкові встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на 12 людей. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього планується встановити 25 таких зупинок. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

Харків розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту. Місто потерпає від ворожих обстрілів, оскільки воно залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

Нагадаємо, сьогодні близько 6 ранку росіяни обстріляли Київський, Немишлянський та Основʼянський райони Харкова. Зафіксовано щонайменше пʼять ракетних ударів. Загинула жінка – охоронниця в закладі освіти.

Потужного обстрілу Харків зазнав і вчора вночі. Росіяни обстріляли, зокрема, два гуртожитки. В одному з них мешкали люди з вадами слуху – вони не чули сирени. Унаслідок обстрілу Слобідського району загинули троє людей, 18 були поранені. Від обстрілу Салтівського району загинули семеро людей, 17 були поранені.