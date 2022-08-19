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​США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, - Politico

Адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.

​США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, - Politico
Фото: facebook/Рустем Умєров

Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними.

Про це пише видання Politico.

Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", - розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.

Він також наголосив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.

"Крим - це Україна", - сказав представник Білого дому.

Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.

Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.

Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

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