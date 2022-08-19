​США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, - Politico

Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними.
Про це пише видання Politico.
Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", - розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.
Він також наголосив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.
"Крим - це Україна", - сказав представник Білого дому.
Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.
Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.
Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.