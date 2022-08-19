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На Донеччині прикордонники не дали російським диверсантам перепливти Сіверський Донець

Двох ворогів знищено, один дістав поранення. Решта диверсійної групи, не маючи успіху, відійшла. 

На Донеччині прикордонники не дали російським диверсантам перепливти Сіверський Донець
Сіверський Донець (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Військовослужбовці Держприкордонслужби України разом з Силами оборони знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалась форсувати річку Сіверський Донець на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Засідка одного з підрозділів, який обороняє рубіж по Сіверському Донцю, виявила групу окупантів. Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку. Саме у цей момент прикордонники й завдали вогневе ураження.

У результаті двох ворогів було знищено, ще один окупант дістав поранення, а решта диверсійної групи, не маючи успіху, відійшла.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі росіяни навели там понтонно-мостову переправу.

Окупанти періодично намагаються форсувати Сіверський Донець, оскільки ключовий 90-кілометровий центральний сектор російського фронту лежить на захід від річки.

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