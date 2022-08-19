Головне за ніч. П’ятниця, 19 серпня

Бої на Донбасі, обстріли Харкова та Дніпропетровщини, вибухи в Миколаєві, потужні шторми в Європі.

Ніч минула більш-менш спокійно, але не в прикордонних Чернігівській та Сумській, а також Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія продовжує обстріли українських міст, на Донбасі тривають бої. В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет типу "Калібр".

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. Успіху не мав та відійшов. Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що ЗСУ за добу знищили 400 російських окупантів та 10 танків. Загальні втрати ворога – близько 44 700 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Зранку 19 серпня російська армія обстріляла три райони Харкова.

“Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа”, – додав Терехов.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про одну загиблу — охоронницю в освітньому закладі. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Під російським вогнем цієї ночі знову перебували Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Одна людина загинула, ще одну поранено.

"Ніч масових ворожих атак. В Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Там ворог бив з "ураганів".

"У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ «Торнадо С». Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло", – зазначив Резніченко.

На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Минулося без загиблих та поранених.

Уночі 19 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.

"Знову дві ракети С-300", – зазначив Сєнкевич.

У Краматорську теж потрапили під вогонь освітні заклади — фаховий коледж технологій та дизайну і Донбаська державна машинобудівна академія.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

За вчора Росія тричі обстріляла Сумщину, сім разів – Чернігівщину, завдала удару некерованою авіаракетою по Донеччині. Тривали обстріли також Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Херсонської областей.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Президент Китаю Сі Цзиньпін і президент РФ Володимир Путін планують відвідати саміт “Групи двадцятки” (G20) на курортному острові Балі в листопаді цього року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на президента Індонезії Джоко Відодо.

“Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде”, – сказав Відодо. Він вперше підтвердив, що обидва лідери планують з’явитися на саміті.

Детальніше — в нашій новині.

Потужні шторми у центральній та південній Європі забрали життя щонайменше 13 людей, зокрема трьох дітей.

Люди загинули, зокрема, унаслідок падіння дерев, в Італії та Австрії, а також на французькому острові Корсика. Сильний дощ і вітер зруйнували кемпінги на острові, а в італійській Венеції зірвало кам'яну кладку з дзвіниці базиліки Святого Марка.

Окрім того, десятки людей отримали поранення як на суші, так і на морі.

Несподівані шторми прийшли після тижнів спеки та посухи на більшій частині континенту. Екстремальні погодні явища, включно з хвилями спеки та штормами, стали більш інтенсивними та частішими в останні роки через зміну клімату, спричинену людьми.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!