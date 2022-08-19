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Росіяни намагаються прорватися в Бахмут, ЗСУ відбили вісім атак ворога, – Гайдай

Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених українських містах.

Росіяни намагаються прорватися в Бахмут, ЗСУ відбили вісім атак ворога, – Гайдай
Фото: Луганська ОВА

Росіяни проводять примусову мобілізацію в захоплених українських містах, але тепер "за законом". На фронті окупанти намагаються прорватися до Бахмута. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься виключно на захоплених у 2014 році територіях. Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, в Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть «У справах до Луганська», але не повернулися і дотепер. Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт «ЛНР», які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейду, йди на фронт", – написав він у Telegram-каналі.

Гайдай зазначив, що росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати. Так, впродовж 18 серпня Збройні сили України відбили вісім атак ворога.

"Більшість із них була спрямована саме на вищевказаний населений пункт, штурм на який вони організовують у тому числі із сіл та міст Луганщини. Ще на одному напрямку бої точилися із самого ранку. Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська готують резерви для виходу на адміністративний кордон Луганської області. Наразі на території області ще залишається приблизно 350 тис. громадян. Вони поки що мають можливість виїхати трьома шляхами: через дамбу до Харківської області, де є лише пішохідний перехід, через Запорізьку область та через Росію, країни Балтії. Однак третій шлях - найбільш дорогий та коштує приблизно 350 євро.

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