Путін та Сі візьмуть участь у саміті G-20 на Балі, – президент Індонезії

Цю інформацію ще офіційно не підтвердив ні Пекін, ні Москва.

Президент Китаю Сі Цзиньпін і російський лідер Володимир Путін планують відвідати саміт “Групи двадцятки” (G20) на курортному острові Балі у листопаді цього року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на президента Індонезії Джоко Відодо.

“Сі Цзіньпин приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде”, – сказав Відодо.

Він вперше підтвердив, що обидва лідери планують з’явитися на саміті.

Присутність Сі та Путіна на зустрічі призведе до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення Росії в Україну, зазначає видання.

“Атака (напад Росії на Україну, - ред.), яка сталася невдовзі після того, як Путін і Сі оголосили про “безмежне” партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася у питанні введення санкцій проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Китаю ще не прокоментувало плани Сі, який не виїжджав за кордон з початку пандемії.

Речник Кремля відмовився від коментарів, але інший чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін наразі планує відвідати саміт особисто.

Bloomberg додає з посиланням на заяву Кремля, що Путін і Відодо обговорили підготовку до саміту G-20 на Балі під час телефонної розмови в четвер. Однак у ній не згадується про плани президента РФ.

Зазначимо, Байден раніше закликав виключити Росію з G-20, а офіційні особи США тиснули на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту.

Нагадаємо, у червні Джоко Відодо під час візиту до Києва передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Групи двадцятки.