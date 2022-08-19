Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Є висока загроза масованого обстрілу: РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300
Є висока загроза масованого обстрілу: РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
ГоловнаСвіт

Путін та Сі візьмуть участь у саміті G-20 на Балі, – президент Індонезії

Цю інформацію ще офіційно не підтвердив ні Пекін, ні Москва.

Путін та Сі візьмуть участь у саміті G-20 на Балі, – президент Індонезії
Фото: ЕРА/UPG

Президент Китаю Сі Цзиньпін і російський лідер Володимир Путін планують відвідати саміт “Групи двадцятки” (G20) на курортному острові Балі у листопаді цього року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на президента Індонезії Джоко Відодо.

“Сі Цзіньпин приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде”, – сказав Відодо.

Він вперше підтвердив, що обидва лідери планують з’явитися на саміті.

Присутність Сі та Путіна на зустрічі призведе до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення Росії в Україну, зазначає видання. 

“Атака (напад Росії на Україну, - ред.), яка сталася невдовзі після того, як Путін і Сі оголосили про “безмежне” партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася у питанні введення санкцій проти Росії”, – йдеться у повідомленні. 

Міністерство закордонних справ Китаю ще не прокоментувало плани Сі, який не виїжджав за кордон з початку пандемії.

 

Речник Кремля відмовився від коментарів, але інший чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін наразі планує відвідати саміт особисто.

Bloomberg додає з посиланням на заяву Кремля, що Путін і Відодо обговорили підготовку до саміту G-20 на Балі під час телефонної розмови в четвер. Однак у ній не згадується про плани президента РФ. 

Зазначимо, Байден раніше закликав виключити Росію з G-20, а офіційні особи США тиснули на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту.

Нагадаємо, у червні Джоко Відодо під час візиту до Києва передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Групи двадцятки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також