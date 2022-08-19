Адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн, – Reuters

Про нову передачу зброї можуть оголосити вже сьогодні.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні військову допомогу ще на 800 мільйонів доларів, пише Reuters з посиланням на три джерела.

Про це можуть оголосити вже у п’ятницю.

“Джерела повідомили Reuters, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення видатків, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишку зброї зі запасів США”, – зазначає видання.

Джерела, які захотіли залишитися анонімними, також заявили, що про надання допомоги можуть оглосити і наступного тижня. Вони попередили, що вартість пакету допомоги до того часу може змінитися.

Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.

Днями в Пентагоні також показали, як вантажать зброю для нашої держави.