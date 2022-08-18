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Президенту Бразилії готують обвинувачення в перешкоджанні протиковідним заходам

Дозвіл на висунення звинувачення має надати суддя Верховного суду. 

Президенту Бразилії готують обвинувачення в перешкоджанні протиковідним заходам
Фото: EPA/UPG

Бразильська федеральна поліція готує звинувачення президенту Жаїру Болсонару у перешкоджанні носінню масок під час пандемії ковіду та дезінформаційних припущеннях, що "щеплені люди інфікуються ВІЛ". Про це пише Reuters.

У документі, надісланому до Верховного суду, делегат поліції заявив, що спроба Болсонару перешкодити дотриманню маскового режиму була розцінена як злочин, а його спроба повʼязати ВІЛ із вакцинацією – проступок.

Поліція просить суддю Верховного суду Александра де Мораєса дозволити висунути звинувачення Болсонару та іншим особам, причетним до справи.

Болсонару в жовтні минулого року під час прямої трансляції в соцмережах, не спираючись на будь-які докази, заявив про урядові звіти Великобританії, котрі нібито показали, що повністю вакциновані від ковіду "захворіли на ВІЛ". Після цього його тимчасово забанили на фейсбуці і YouTube.

Для завершення розслідування поліція потребує ще заслуховування Болсонару.

Бразильський президент від початку пандемії виступав як ковід-скептик. Він відмовився від щеплення, а на тлі зростання смертності від вірусу запропонував бразильцям "не скиглити". Президент також був оштрафований за недотримання маскового режиму. 

Проти Болсонару протестували тисячі людей, однак він вирішив знову балотуватися в президенти. 

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