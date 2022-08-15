У глави Пентагону знову підтвердили COVID-19

Глава Пентагону Ллойд Остін знову захворів на COVID-19.

Про це йдеться в заяві Остіна, опублікованій на сайті Міноборони США.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п'ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Я збережу всі повноваження та планую підтримувати свій звичайний графік роботи практично вдома", - зазначив міністр.

Він додав, що особистий контакт із президентом Байденом був 29 липня.

За словами Остіна, лікар відзначив, що міністр має легкі симптоми завдяки повній вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці липня позитивний тест на коронавірус отримав президент США Джозеф Байден. На початку серпня особистий лікар Байдена заявив, що його пацієнт отримав другий негативний тест на COVID-19.