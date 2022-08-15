Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
ГоловнаСвіт

У глави Пентагону знову підтвердили COVID-19

Остін заявив, що має легкі симптоми хвороби.

У глави Пентагону знову підтвердили COVID-19
Ллойд Остін
Фото: Скріншот відео

Глава Пентагону Ллойд Остін знову захворів на COVID-19.

Про це йдеться в заяві Остіна, опублікованій на сайті Міноборони США.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п'ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Я збережу всі повноваження та планую підтримувати свій звичайний графік роботи практично вдома", - зазначив міністр.

Він додав, що особистий контакт із президентом Байденом був 29 липня.

За словами Остіна, лікар відзначив, що міністр має легкі симптоми завдяки повній вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці липня позитивний тест на коронавірус отримав президент США Джозеф Байден. На початку серпня особистий лікар Байдена заявив, що його пацієнт отримав другий негативний тест на COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також