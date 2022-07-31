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Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус

Американський президент приймав Paxlovid.

Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден знову отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це пише BBC.

Лікар американського президента назвав це “відновленням” інфекції.

Байден приймав противірусний препарат Paxlovid, після вживання якого невеликий відсоток пацієнтів отримує позивні тести.

“79-річний чоловік вперше заразився вірусом 21 липня, коли виявилося, що він відчуває легкі симптоми. У суботу пан Байден заявив, що не відчуває симптомів, але збирається ізолюватися “задля безпеки всіх навколо”, – йдеться у повідомленні.

Між вівторком і п’ятницею минулого тижня Байден чотири рази отримував негативний результат тесту.

Необхідності відновлювати лікування немає, але президент залишатиметься під “пильним спостереженням”.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили про появу в Україні нового різновиду “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”. Наразі вдалося виявити сім таких випадків у Чернівецькій області, дослідження зразків триває.

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