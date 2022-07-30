Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефону розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він написав у Твіттері.

“Я розмовляв з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який повідомив мені про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії”, – зазначив очільник МЗС.

Кулеба та Блінкен домовилися “про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу”.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Зі свого боку Блінкен написав, що говорив з Лавровим про звільнення незаконно затриманих громадян США Бріттні Ґрінер та Пола Вілана. Він також закликав Росію виконувати свої зобов'язання щодо експорту українського зерна.

I spoke with Russian Foreign Minister Lavrov today to press for the release of U.S. citizens Brittney Griner and Paul Whelan, who are wrongfully detained. I also urged Russia to honor its commitments regarding the export of Ukrainian grain. pic.twitter.com/6zrRd1rNGT — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 29, 2022

Як пише Радіо Свобода, Блінкен попередив Лаврова про наслідки, якщо Кремль продовжить плани щодо анексії частин східної та південної України. Він сказав представнику Москви, що світ “ніколи не визнає” жодної анексії української території, натомість така спроба “призведе до значних додаткових витрат для Росії”.

Сам ж Лавров повторив наміри Росії продовжувати агресію, доки вона не досягне своїх цілей в Україні. За його словами, Лавров також знову скаржився на постачання західними країнами зброї та військової допомоги Києву.

Нагадаємо, американська газета The New York Times написала, що Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, попри відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.